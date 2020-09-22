Аэрозольные завесы: подразделения РХБЗ скрыли перемещения войск на учениях «Кавказ-2020» под Волгоградом

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа скрыли перемещение войск в ходе учений «Кавказ-2020» на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

Кроме того, военнослужащие оборудовали наблюдательные посты, провели замеры радиации в воздухе, грунте и воде, вели учет доз облучения. Также специалисты обработали «зараженное» вооружение и технику.

Для выполнения задач применялись машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, дезинфекционно-душевые установки (ДДУ-1) на базе автомобилей КамАЗ и термодымовая аппаратура ТДА-2К.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.