Шойгу проинспектировал Тейковское соединение РВСН

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал в четверг Тейковское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Шойгу проверил организацию боевого дежурства на подвижных командных пунктах ракетного дивизиона и ракетного полка. Министр проинспектировал организацию марша ракетного дивизиона и его развертывание на полевой позиции, осмотрел автономную пусковую установку ракетного комплекса «Ярс», оценил действия расчета пусковой установки РК «Ярс» по свертыванию комплекса для последующей смены полевой позиции.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.