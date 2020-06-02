Военнослужащие ЦВО готовятся к парадным тренировкам под Самарой: видео

Военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приступили к передислокации боевой техники на аэродром Кряж под Самарой, где будут проходить репетиции Парада Победы.

Сегодня утром подразделения РХБЗ провели дезинфекцию тренировочной площадки, а также развернули у въезда на нее пункты санитарной обработки техники. В составе первых трех колонн на аэродром были привезены реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», гаубицы Д-30, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Ураган».

В ближайшее время к месту проведения тренировок будет передислоцирована гусеничная техника: самоходные тяжелые гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2М.

Парад Победы в Самаре состоится на площади Куйбышева 24 июня. Во время его подготовки и проведения будет предпринят комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленный на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБЗ будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада. Личный состав будет обеспечен перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут минимизированы.