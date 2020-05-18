Замминистра обороны: войска РФ провели более 800 тактических учений в зимнем периоде обучения

Более 800 тактических учений было проведено в российских войсках в зимнем периоде обучения, активно применялся сирийский опыт. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» сообщил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

«В зимнем периоде обучения проведено свыше 1600 мероприятий разного масштаба, половину из которых составляют тактические учения», - рассказал он.

Евкуров уточнил, что каждое второе учение, в соответствии с требованием министра обороны России, проводилось с применением элементов опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, включая боевые действия в Сирии.

Заместитель министра обороны также рассказал, что за это время было подготовлено порядка 200 экипажей и 38 тактических групп флотов, а также 300 летных экипажей. По сравнению с показателями прошлого года на 15% повысился навод механиков-водителей и на 8% - водителей, добавил он.

Евкуров также рассказал, что в течение мая военнослужащие должны подготовить полевую, приказарменную и классную учебно-материальную базу, в первую очередь, очистить полигоны от взрывоопасных предметов. Помимо этого в войсках будут отремонтированы внутриполигонные дороги, пункты управления, мишенные поля и подготовлены войсковые стрельбища, танковые директрисы, танкодромы и автодромы.