Евкуров рассказал о самом масштабном учении в 2020 году

Главным мероприятием боевой учебы в 2020 году станет стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». Об этом в интервью «Красной Звезде» рассказал Замминистра обороны РФ, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, при подготовке к учениям последовательно будут усложняться учебно-боевые задачи привлекаемых войск и сил.

«В рамках подготовки к СКШУ запланирован комплекс специальных учений в видах, родах войск и специальных войсках. Кульминацией стратегического учения станут практические действия войск в сентябре», - уточнил Евкуров.

Он также добавил, что сегодня Вооруженные Силы РФ обеспечены всем необходимым для качественной учебы. Все условия для этого созданы, начиная с полигонов, заканчивая обеспеченностью ГСМ, боеприпасами, вооружением и техникой.

«Практически все офицеры оперативного и тактического уровней имеют опыт участия в локальных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в САР. Все командиры знают, к чему и для чего нужно готовить войска. Интенсивность и качество боевой учебы будут расти в каждом периоде обучения», - пообещал Евкуров.

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