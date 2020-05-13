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Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота

Лина Давыдова
00:01 13.05.2020
Поздравительная телеграмма направлена в адрес Командования Черноморского флота и будет доведена до личного состава частей, соединений, кораблей и судов обеспечения.
Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота
© Фото: ВМФ РФ

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-черноморцев и ветеранов с Днем Черноморского флота, который отмечается ежегодно 13 мая. Поздравительная телеграмма направлена в адрес Командования Черноморского флота и будет доведена до личного состава частей, соединений, кораблей и судов обеспечения.

«В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой во славу нашей родины России», - говорится в поздравлении.

Евменов отметил, что «история создания регулярного Черноморского флота тесно связана с многовековой борьбой русского народа за выход к Азовскому и Черному морям. Прибытие 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту кораблей Азовской флотилии ознаменовало решение одной из главных проблем государственного развития России - выхода к морю с созданием на нем военного флота».

«Во все времена истории, отстаивая интересы России, моряки-черноморцы одерживали знаменательные победы над неприятелем. В ратной деятельности черноморцев формировалась русская школа военно-морского искусства. Выдающимися ее представителями были флотоводцы и военачальники Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Д.Н. Сенявин, М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, Г.И. Бутаков, С.Г.Горшков и многие другие», - напомнил Главком ВМФ.

«Моряки-черноморцы, развившие все лучшие из вековых традиций Российского флота, восстановили флот после Гражданской войны , проявили величие духа. мужество, отвагу, героизм  при защите свободы и независимости нашей многонациональной Родины. Они героически защищали Одессу и Крым, Приазовье и Кавказ, громили  врага на приморских направлениях», - также отметил он. 

«Нынешнее поколение моряков-черноморцев является достойными продолжателями славных традиций своих героических предшественников. Черноморцы самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют патриотический и воинский долг, мужественно несут свою нелегкую службу по обеспечению  национальной безопасности Российской Федерации и защите ее национальных интересов в своей зоне операционной ответственности и в Мировом океане, восстановлению мира на территории Сирийской Арабской республики», - добавил он.

Евменов особо подчеркнул, что «Черноморский флот находится на этапе активного оснащения и развития. Этот процесс продиктован логичной необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге».

По словам Главкома ВМФ «буквально в самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6  патрульных кораблей проекта 22160. Надводная составляющая Черноморского флота также пополнится в ближнесрочной перспективе тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, серией малых ракетных кораблей проекта 22800».

«Безусловно, что будет далее развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения. Черноморский флот будет сбалансированным и самодостаточным по составу сил и средств», - подчеркнул Адмирал Николай Евменов в своем поздравлении.

«Процесс оснащения Черноморского флота новейшими кораблями и системами вооружения будет вестись в соответствии с важностью задач по обеспечению безопасности государства на южном направлении», - добавил он.

Поздравляя черноморцев с Днем Черноморского флота, Евменов также сказал о том, что «силы Черноморского флота, как и прежде, наряду с силами других флотов, будут являться важнейшим элементом Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Для этого у черноморцев есть прекрасный опыт действий в Средиземном море в прошлом 5-й Средиземноморской эскадры. Этот опыт обогащен практическим опытом участия черноморцев в  действиях против террористов на территории Сирийской Арабской Республики».

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