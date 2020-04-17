МО РФ компенсируют более 63 млн руб., потраченные на борьбу с коронавирусом

Российское правительство компенсирует Министерству обороны РФ более 63 миллионов рублей, потраченных на борьбу с коронавирусной инфекций в стране в начале февраля.

Средства будут выделены из резервного фонда, говорится в распоряжении главы кабмина Михаила Мишустина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях компенсации затрат, понесенных при выполнении 1-7 февраля 2020 года мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, выделить в 2020 году Минобороны России из резервной фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 63 394,7 тыс. рублей», - говорится в документе.

Речь идет о восполнении горючего, продовольствия, средств РХБЗ, финансовых средств, затраченных на обслуживание и ремонт авиатехники.

В феврале российская военная авиация привлекались к вывозу граждан РФ из Уханя (провинция Хубэй) из-за вспышки коронавируса в Китае. Эвакуацией занимались самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил России. На борту каждого находились военные медики и специалисты в области вирусологии со средствами диагностики и медицинскими препаратами. Вернувшихся на на родину россиян направили на карантин в Тюменскую область, где разместили в пригородном санатории.