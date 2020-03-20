Военные Преображенского полка завершили подготовку к Параду в честь 75-летия Победы

В Москве в отдельном комендантском Преображенском полку Западного военного округа завершилась одиночная подготовка к военному параду на Красной площади. Торжественное мероприятие в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая.

© Минобороны РФ, Новигов Кирилл

В ходе тренировок военнослужащие отработали строевые приемы одиночно и в составе подразделения. Одно из требований, исполнения которого добиваются командиры от солдат, - это умение выполнять шпагат. Еще одна непростая задача - максимально долго держать «уголок»: это элемент строевого шага, тренирующий удержание поднятой ноги в горизонтальной прямой.

© Минобороны РФ, Новигов Кирилл

По традиции, право на открытие торжественного марша войск в ходе военного парада на Красной площади предоставляется лучшим военнослужащим Преображенского полка. Знаменная группа понесет Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. В этом году двум братьям - близнецам Кириллу и Даниилу Шаховым - представлена возможность вынести в составе знаменной группе Государственный флаг России и Знамя Победы.

© Минобороны РФ, Новигов Кирилл

Завершив подготовку к параду, с 25 марта военнослужащие приступят к совместным тренировкам на полигоне Алабино.