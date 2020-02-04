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На помощь к россиянам: видео перелета военного Ил-76 в Ухань

Наталья Вальханская
20:00 04.02.2020
В аэропорту с помощью бесконтактной термометрии военные медики проведут первичный осмотр всех эвакуируемых россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует видео перелета военного Ил-76 с аэродрома Восточного военного округа в китайский город Ухань провинции Хубэй, который стал эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Военные будут эвакуировать из города российских граждан.

Перелет занял четыре часа, перед посадкой медики, специалисты Минобороны России, экипаж самолета и журналисты облачились в специальные защитные костюмы.

В аэропорту с помощью бесконтактной термометрии они проведут первичный осмотр всех эвакуируемых россиян.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.

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