Второй борт ВКС РФ прилетел в Ухань за россиянами

Второй самолет Воздушно-космических сил России совершил посадку в аэропорту города Ухань Китайской народной республики.

На борту самолета находятся российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии.

Как сообщили в ведомстве, продолжительность перелета с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. По последним данным, жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.

Из-за вспышки коронавируса власти РФ решили эвакуировать россиян из Уханя и провинции Хубэй, из которой распространяется вирус.