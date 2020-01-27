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МиГ-31 перехватывает «нарушителя» в темноте: кадры учений

Андрей Аркадьев
15:31 27.01.2020
Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 Тихоокеанского флота не допустил нарушения границы в ходе учений на Камчатке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Истребители Миг-31 Тихоокеанского флота ночью совершили учебный перехват противника, поднявшись в небо с камчатского аэродрома Елизово. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«На Камчатке проведена тренировка истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России, в ходе которой летчики в условиях глубокой ночи выполнили перехват условного нарушителя воздушной границы», - говорится в сообщении.

После обнаружения цели, летчикам-истребителям предстояло взять объект на сопровождение и уничтожить. Экипажи продемонстрировали точное выполнение всех установленных нормативов по взлету и занятию боевого района. Отработка ночных полетов - обязательный элемент боевого дежурства по противовоздушной обороне.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 началась в ОКБ им. А. И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек — летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.

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