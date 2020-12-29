В Театре российской армии прошла главная елка «Юнармии»

Юнармейцы отпраздновали наступающий Новый год в Театре российской армии. Почти четыреста активистов молодежного движения посетили главную елку «Юнармии». Все гости соблюдали меры безопасности, не снимали маски и держали дистанцию даже во время сказочного представления.

Как заявил заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ Алексей Цыганков, благодаря присущим юнармейцам дисциплине и бодрости духа, у них даже во время пандемии получилось провести сотни мероприятий.

Большинство праздничных акций «Юнармия» в этом году перевела в виртуальный формат. Так, например, 30 декабря в социальных сетях пройдет онлайн-марафон «Новогоднее чудо». Его участников ждут сюрпризы, подарки, розыгрыши и поздравления от звезд.