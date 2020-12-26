Более 300 семей военнослужащих ВДВ получили ключи от квартир в Подмосковье

В Наро-Фоминске состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск. Ключи вручил заместитель командующего ВДВ по строительству Леонид Шевченко.

В городе были сданы два 9-этажных дома, квартиры в которых получили 383 семьи военнослужащих. Здания были построены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Общая жилая площадь объекта – 12 тысяч квадратных метров.

В ведомстве отметили, что квартиры сданы по формату «Заезжай и живи» - помещения оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, с отделкой «под ключ» и полной меблировкой. Здания оборудованы датчиками дыма и системой пожарной сигнализации.

За обслуживание и эксплуатацию новых домов будет отвечать структура Минобороны - ФГАУ «Росжилкомплекс», которая обеспечит весь спектр работ - от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков.