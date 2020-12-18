Минобороны подписало контракт на изготовление десяти заправщиков Ил-78М-90А

Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко посетил ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП», где в торжественной обстановке подписал государственный контракт на изготовление и поставку десяти перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А для нужд Минобороны.

«Завод выходит на ритмичное серийное производство. Предприятие обеспечено заказами на долгосрочную перспективу, что еще более упрочит финансово-экономическое положение предприятия и обеспечит дополнительными рабочими местами Ульяновскую область», - заявил заместитель главы военного ведомства.

Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Усовершенствованный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На топливозаправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована «стеклянная кабина», которая снижает нагрузку на экипаж и повышает безопасность полетов.

Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Заправщик можно использовать в качестве военно-транспортного самолета. При этом переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома. В случае необходимости на самолет устанавливается оборудование для пожаротушения.

В ходе рабочей поездки Алексей Криворучко также проконтролировал ход производства самолетов Ил-76МД-90А. На производственной площадке АО «Авиастар-СП» Алексей Криворучко ознакомился с процессом сборки Ил-76МД-90А, который впервые собирается по бесстапельной технологии на новой поточной линии.

Детальное обсуждение производственной деятельности АО «Авиастар-СП» состоялось на совещании под руководством заместителя министра обороны России с участием представителей промышленности и военных ведомств.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Разработчик – «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и «стеклянная» кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования.