Миротворцы отразили нападение «боевиков» на блокпост под Самарой
В учениях приняли участие более 700 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На учениях в Самарской области российские миротворцы отразили вооруженное нападение на блокпост.
Беспилотники обнаружили условного противника, атаковавшего колонну с гуманитарным грузом. Под прикрытием бронетранспортеров военнослужащие блокировали и уничтожили неприятеля.
В учениях приняли участие более 700 миротворцев. Они отработали навыки разведки маршрута и уничтожения неизвлекаемых снарядов взрывным способом.