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Тысячи военных и сотни единиц техники: учения РВСН проходят под Иваново

Андрей Аркадьев
18:30 15.10.2020
Маневры проходят в рамках контрольной комплексной проверки под руководством командующего Владимирским ракетным объединением.
Тысячи военных и сотни единиц техники: учения РВСН проходят под Иваново
© Фото: Минобороны России

Более трех тысяч военнослужащих РВСН и более 300 единиц техники задействованы в командно-штабных учениях с Тейковским ракетным соединением, сообщает Минобороны России.

«Отрабатывается обширный перечень задач  и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления  и интенсивных действий диверсионных формирований в районах дислокации войск», - говорится в сообщении.

Стратегические ракетчики применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва», а также машина инженерного обеспечения и маскировки «МИОМ».

На качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, противодействия средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения.

На вооружении Тейковского ракетного соединения находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

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