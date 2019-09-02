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Встречали с оркестром: учебный корабль «Перекоп» прибыл на главную базу Северного флота

Валентина Пескова
04:07 02.09.2019
В Североморске учебный корабль, совершающий переход из Кронштадта во Владивосток, встретил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На главную базу Краснознаменного Северного флота, расположенную в Североморске, прибыл учебный корабль «Перекоп», который совершает переход из Кронштадта во Владивосток.

На борту корабля находятся курсанты штурманско-гидрографического факультета Военно-морского института (Морского корпуса имени Петра Великого), курсанты факультета энергетических установок Военно-морского политехнического института и кадеты Кронштадтского морского военного кадетского корпуса, которые проходят морскую практику.

В Североморске учебный корабль встретил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил курсантов и экипаж корабля с прибытием на главную базу самого мощного флота ВМФ России и отметил уникальность похода учебного корабля «Перекоп» по арктическим морям, который подготовит будущих офицеров к океанским походам и кругосветным плаваниям, ставшим обычной практикой для экипажей кораблей Военно-морского флота в последние годы.

«Все очень интересно, очень нравится находиться в море. Мы постоянно несем штурманские вахты, проходим разные учения на корабле. Постоянно находимся в движении, жизнь кипит. Очень интересно пройти северным морским путем, повидать все эти красоты, побывать в этих местах. Хочется и дальше продолжать штурманскую практику, все больше нового узнавать. И в конце успешно завершить поход», - рассказал курсант ВУНЦ ВМФ Дмитрий Рекиш.

Для участников похода на Северном флоте организована насыщенная экскурсионная программа с посещением Военно-морского музея флота в Мурманске и его филиалов в гарнизонах Североморск и Сафоново, а также памятных мест. Начнется она для будущих офицеров с посещения флагмана Северного флота - тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

После пополнения запасов и смены практикантов учебный корабль «Перекоп» продолжит поход по Северному морскому пути.

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