Российские военные проинспектируют учения НАТО в Прибалтике

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии, которые состоятся с 23 по 26 сентября. Российские специалисты получат исчерпывающую информацию о маневрах «Серебряная стрела - 2019» сухопутных войск Латвии Эстонии, Польши, Литвы, Чехии, Черногории, Словакии, Албании, Италии, Испании и Канады.

«В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях», - сообщили в российском министерстве обороны.

Кроме того, с 24 по 27 сентября российские военные планируют провести проверку на территории Дании. Площадь инспектируемого района охватит около 16 тысяч квадратных километров.

Венский документ 2011 года, который предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, нацелен на укрепление доверия и безопасности стран-участниц ОБСЕ.

Государства, входящие в организацию безопасности и сотрудничества, уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности и приглашают наблюдателей на свою территорию.