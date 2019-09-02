Шойгу открыл филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

В Санкт-Петербурге глава российского военного ведомства Сергей Шойгу торжественно открыл филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. В церемонии приняли участие заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Современный учебный комплекс на Бычьем острове возвели меньше, чем за год. К занятиям в вузе приступят 240 девочек, в основном все поступившие - из семей военнослужащих. Сергей Шойгу поприветствовал воспитанниц и пожелал им успехов в учебе.

«Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования. В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения. Дорогие воспитанницы, уверен, что полученные разносторонние знания позволят вам поступить в ведущие отечественные вузы и сделать успешную карьеру», - отметил министр.

Петербургский филиал Пансиона поражает красотой и технологичностью. Огромный комплекс из стекла и бетона рассчитан на 560 учащихся. Просторные жилые комнаты и мягкий свет создают домашний уют. В классах установлено новейшее оборудование, где воспитанницы смогут проводить практические опыты, заниматься научными исследованиями. Также в здании разместили спортзал и бассейн.