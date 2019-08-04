Завтрак на танке: российские военнослужащие пожарили яичницу от тепла двигателя

Участники конкурса ремонтных бригад «Рембат», который проходит в рамках Пятых Армейских международных игр, приготовили кофе в турке и яичницу на танке. Жар от двигателя Т-80 разогрел варочную поверхность до необходимых градусов. Приготовленный завтрак предложили попробовать всем желающим.

Конкурс «Рембат» стартовал на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института 4 августа. Соревнования продлятся до 10 августа. В них принимают участие представители России, Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи и Иордании. Состязания пройдут в четыре этапа.

Гости «Рембата» могут изучить образцы техники и вооружения воинских частей Омского гарнизона. Также на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института выставлена экспозиция продукции местных оборонных и гражданских промышленных предприятий.