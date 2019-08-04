Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков дал старт конкурсу «Рембат» на АрМИ-2019

Омск стал еще одним городом - отправной точкой на карте Армейских международных игр. Сегодня там стартовал конкурс военных ремонтных бригад «Рембат». В соревнованиях примут участие уже опытные команды из России, Венесуэлы, Лаоса, Узбекистана и сразу три дебютанта - Иордания, Камбоджа и Конго.

Еще до старта наша сборная удивила гостей и накормила всех желающих яичницей и кофе, использовав для приготовления тепло двигателя танка Т-80. Подкрепившись, участники приступили к преодолению препятствий первого этапа соревнований - «Индивидуальной гонки».

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, давшего старт конкурсу, ремонтники хоть и относятся к бойцам невидимого фронта, от них в немалой степени зависит, каким будет исход боя. В профессионализме наших военнослужащих генерал армии не сомневается, но делать прогноз на финал конкурса все же не стал.

«Борьба будет серьезнейшая. Если брать по прошлому году в итоге, вы увидите, что команды будут идти одна за другой. Это только первый заезд, а еще до 10-го числа будет несколько заездов, и каждый последующий все сложнее и сложнее. Все команды подготовлены очень сильно», - заявил Булгаков.

А в Кабардино-Балкарии стартовал первый этап самого высокогорного конкурса АрМИ - «Эльбрусское кольцо». Команды из России, Казахстана, Узбекистана, Индии и Марокко соревнуются на высоте более двух тысяч метров. Каждый участник настроен только на победу.

Подъем выполняется в полной экипировке, с автоматом наперевес. Вся амуниция весит порядка десяти килограммов.

Следующая задача - ориентирование в лесу на скорость. На маршруте нужно найти как можно больше отмеченных на карте точек и активировать их с помощью специального электронного чипа. Уже на первом этапе надо постараться оторваться от соперников и получить как можно больше очков. Впереди - восхождение на Эльбрус, стокилометровый марш-бросок, преодоление горной реки и десантирование с вертолета.