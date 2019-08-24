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Шойгу передал Додону рассекреченные документы об освобождении Кишинева от фашизма

Александра Арсентьева
14:59 24.08.2019
Передавая документы, российский министр добавил, что это серьезная часть общей истории и «общего понимания того, что происходило тогда».
Шойгу передал Додону рассекреченные документы об освобождении Кишинева от фашизма
© Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу передал президенту Молдавии Игорю Додону недавно рассекреченные документы, которые связаны с освобождением страны от фашизма в 1944 году.

«Это подлинные документы того времени, рассказывающие о том, что происходило в Молдавии», - сказал Шойгу, передавая главе государства исторические формуляры.

Министр отметил, что, к сожалению, некоторые люди начали забывать исторические факты, в частности, о том, что за время фашистской оккупации население Кишинева уменьшилось в 10 раз - с 300 до 30 тысяч человек.

«Была предпринята чудовищная попытка уничтожения молдавской культуры», - отметил глава Минобороны России.

Шойгу подчеркнул, что чудовищная она потому, что не имеет аналогов по масштабу уничтожения молдавской нации.

Передавая документы Додону, российский министр добавил, что это серьезная часть общей истории и «общего понимания того, что происходило тогда».

Шойгу также заявил, что в Москве в субботу, по случаю 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, прогремит праздничный салют.

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