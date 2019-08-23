На МАКС-2019 свою продукцию представят около 80 предприятий Подмосковья

Около 80 предприятий авиационной и космической отрасли из Московской области будут участвовать в международном салоне МАКС-2019.

«Традиционно наиболее представительной экспозицией будут представлены производители авиационной и космической отрасли, расположенные на территории Московской области. В этом году в работе салона будут участвовать около 80 предприятий из Подмосковья», - рассказали ТАСС в Министерстве инноваций и инвестиций региона.

Многие предприятия планируют презентовать свои новейшие образцы продукции и научные разработки.

Летно-исследовательский институт имени Громова представит на авиасалоне четыре летающие лаборатории, в том числе испытывающие двигатели для самолетов ИЛ-114-300 и МС-21. ФГУ «ЦАГИ » выставит модель сверхзвукового делового самолета и демонстратор транспортного БПЛА вертикального взлета и посадки вентиляторного типа.

Ожидается, что крупную экспозицию предприятий Роскосмоса, в составе которой будет 13 предприятий из Московской области. Среди новых образцов продукции Роскосмоса покажут 3D-тренажер и макеты перспективных ракет для космической отрасли, которые разрабатывает ПАО « РКК Энергия », макет ракетного двигателя РД-171 от АО «НПО Энергомаш имени академика Глушко», макеты космических аппаратов, которые были произведены с участием АО «НПО имени Лавочкина».

Международный авиасалон МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября в городском округе Жуковский.