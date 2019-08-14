Замминистра обороны Евкуров пообещал еще больше участников на АрМИ-2020

В парке «Патриот» состоялась церемония награждения призеров Пятых Армейских международных игр, занявших первые места в индивидуальных дисциплинах. Награды вручили заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Зал для награждения триумфаторов АрМИ-2019 оказался переполнен. В нем собрались участники и главные судьи соревнований, а также представители разных стран и континентов. Лауреаты индивидуальных дисциплин были приглашены на сцену.

Более 40 военнослужащих из разных стран мира, которые две недели демонстрировали свое мастерство во владении вооружением и военной техникой, получили ценные призы. Триумфаторы индивидуальных гонок «Танкового биатлона» были награждены мотоциклами за бронзу, автомобилями Lada Granta за серебро и внедорожниками УАЗ «Патриот» за золото.

Победителей поздравил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

«Эффект огромный, участников и государств на порядок больше, чем в прошлом и позапрошлом году. Существует перспектива, что Шестые Игры станут еще более масштабными», - пообещал замглавы оборонного ведомства.

До закрытия АрМИ-2019 еще три дня. Впереди последние этапы состязаний и главное событие соревнований - финальные эстафеты самого зрелищного конкурса - «Танкового биатлона». 15 августа состоится финал II дивизиона, где будут состязаться сборные Узбекистана, Вьетнама, Уганды и Кубы. А 17 августа за первое место в I дивизионе поборются Россия, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан.

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