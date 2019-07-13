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Салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от фашистов прогремел в Москве

Наталья Вальханская
22:35 13.07.2019
Более двух тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве. Салют сопровождался 24-я залпами пушек ЗИС-3 времен Войны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Праздничный салют прогремел на Поклонной горе в Москве в честь 75-летия освобождения Вильнюса. Это четвертый по счету фейерверк, произведенный в ознаменование памятных дат освобождения советских городов-героев и столиц европейских стран от немецко-фашистских войск.

Праздничный артиллерийский салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

«В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров», - рассказали в Минобороны России.

© ТРК Звезда

Запуск более двух тысяч праздничных фейерверков произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

«Звуковое сопровождение салюта обеспечили 24-я залпами входящие в состав дивизиона пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны», - добавили в ведомстве.

Оккупация Вильнюса гитлеровской армией началась 24 июня 1941 года и продолжалась 1115 дней, до 13 июля 1944 года, когда в город вошли войска Красной Армии.

«Салют в честь освобождения Вильнюса 13 июля 1944 года двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324 орудий прозвучал как начало освобождения литовской земли от немецко-фашистских захватчиков», - подчеркнули в Минобороны.

Салюты будут запущены в честь освобождения ряда советских и европейских городов вплоть до мая 2020 года, когда Москва отметит годовщину освобождения Берлина и Праги.

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