Память десантников 6-й роты, погибших в Чечне, почтили в Пскове

Память десантников 6-й роты, погибших в неравном бою с боевиками в 2000 году в Чечне, почтили в Пскове.

В пятницу утром в храме Александра Невского прошла церковная служба, на которую пришли родственники и близкие погибших десантников, их сослуживцы и военнослужащие Псковского гарнизона. Молебен отслужил настоятель храма Святого Александра Невского протоиерей Олег Тэор.

В полдень губернатор Псковской области Михаил Ведерников и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вместе с родственниками и близкими десантников возложили цветы к мемориалу «Купол» в Черехе, где дислоцируется 76-я десантно-штурмовая дивизия.

В памятной церемонии также приняли участие заместитель командующего воздушно-десантными войсками, генерал-майор Нариман Тимергазин, представители региональных властей, командование дивизии, руководство силовых структур, ветераны соединения и жители Пскова.

В память о десантниках, героически погибших в Чечне, была объявлена минута молчания, прозвучал гимн Росси, после чего военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем.

Позднее в часовне Георгия Победоносца, расположенной на территории 104-го полка, была отслужена поименная панихида.

6-я рота 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой с превосходящими силами террористов 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции. Десантники сдерживали натиски двух тысяч бандитов. Из 90 бойцов выжить удалось только шести. За проявленный героизм двадцати двум военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров были награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.