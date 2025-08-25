Дроноводы сорвали ротацию боевиков в районе Камышевахи в ДНР

Российские операторы беспилотников сорвали ротацию украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали ротацию противника в районе села Камышеваха в ДНР», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что военнослужащим удалось выследить движение машин противника. После чего были уничтожены несколько пикапов и квадроцикл украинских боевиков. Таким образом, ВСУ также потерпели неудачу в поставке припасов.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов разгромили антенны и радиолокационные системы ВСУ и дезорганизовали работу систем связи противника на Красноармейском направлении.

Материалы подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.