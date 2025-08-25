МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Удар «Градов» превратил топливный склад ВСУ в огненный факел в зоне СВО

Минобороны показало детонацию цистерн с ГСМ у села Островское в Запорожской области.
2025-08-25 16:48:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры удара по складу горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области. Съемка велась с беспилотников - на кадрах хорошо видно, что результатом поражения цели стали детонация топлива и мощный пожар.

В описании к видео сказано, что удар был нанесен в районе села Островское. На записи видны облака серого дыма, затем из центра объекта поднимается огненный факел и появляется густая черная туча, заметная издалека. Пламя разрастается, к нему примешиваются новые взрывы.

По данным оборонного ведомства, расчеты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар после того, как разведка с помощью беспилотника зафиксировала подвоз топлива на склад. В результате атаки уничтожены емкости с ГСМ и несколько автоцистерн, повреждена площадка обслуживания и электроснабжение узла. Снабжение подразделений ВСУ горючим на этом участке прекращено.

Ранее расчеты «Градов» разгромили командный пункт ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Град #МО РФ #гсм #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 