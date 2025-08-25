Удар «Градов» превратил топливный склад ВСУ в огненный факел в зоне СВО

Минобороны России показало кадры удара по складу горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области. Съемка велась с беспилотников - на кадрах хорошо видно, что результатом поражения цели стали детонация топлива и мощный пожар.

В описании к видео сказано, что удар был нанесен в районе села Островское. На записи видны облака серого дыма, затем из центра объекта поднимается огненный факел и появляется густая черная туча, заметная издалека. Пламя разрастается, к нему примешиваются новые взрывы.

По данным оборонного ведомства, расчеты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар после того, как разведка с помощью беспилотника зафиксировала подвоз топлива на склад. В результате атаки уничтожены емкости с ГСМ и несколько автоцистерн, повреждена площадка обслуживания и электроснабжение узла. Снабжение подразделений ВСУ горючим на этом участке прекращено.

Ранее расчеты «Градов» разгромили командный пункт ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.