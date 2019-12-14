Станция «Подлет»: подразделения РТВ отразили авиационный удар «противника» по Москве

Подразделения РТВ провели тренировку по обнаружению наиболее сложных воздушных целей в Московской зоне ответственности ПВО. Подразделения радиотехнических войск отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в Московской зоне ответственности противовоздушной обороны.

В мероприятии были задействованы расчеты радиолокационного комплекса «Небо-М», радиолокационной станции «Подлет», а также командного пункта радиотехнического батальона, осуществлявшего управление. В ходе тренировки личный состав отработал обнаружение низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических, баллистических целей с использованием имитационной аппаратуры. Особое внимание было уделено обнаружению малоразмерных целей, имитирующих полет беспилотных летательных аппаратов.

Одновременно в зоне ответственности подразделений РТВ было более 50 целей, которые выполняли полеты в различном диапазоне высот и скоростей. Информация о воздушной обстановке в режиме реального времени передавалась на пункты управления зенитных ракетных войск для условного уничтожения воздушных целей.

Помимо этого личный состав отработал нормативы свертывания техники РТВ, марш на запасные позиции и заступление на боевое дежурство в новом позиционном районе.