Российские военные раздали гумпомощь жителям деревни под Раккой

Российские военные доставили продовольственную помощь нуждающимся жителям населенного пункта Кармала, расположенного в 30 километрах от сирийской Ракки.

«Жители деревни получили от военнослужащих российского ЦПВС набор продуктов, специально подобранный для мусульманского населения», - сообщили в Минобороны России.

Еще два года назад в этой деревне жили всего несколько десятков человек. Сейчас беженцы по большей части вернулись, но предстоит решить еще очень много вопросов, главный из которых - обеспечение людей продуктами.

В «КамАЗе» с голубыми баннерами на бортах российские военные привезли несколько тонн продуктовых наборов.

«Этот рацион был составлен специально для мусульманского населения Сирии и с учетом того, что они могут из этих продуктов приготовить блюда, которые обычно едят. Кроме того, все продукты очень долго хранятся, так что мы можем быть уверены, что все это будет использовано», - рассказал офицер ЦПВС.

В этой деревне акция прошла впервые, но наши машины с гуманитарной помощью скоро снова сюда приедут.

«Мы все здесь голодали. Продуктов, которые у нас оставались, не хватало на всю семью. Нечего было пить, приходилось ждать, когда пройдет дождь, чтобы набрать воды», - поделился местный житель.

В центре по примирению враждующих сторон постоянно формируют новые комплекты гуманитарной помощи, и российские военные обещают, что такие акции на севере Сирии будут проводить регулярно.