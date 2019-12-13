Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Российские военные раздали гумпомощь жителям деревни под Раккой

Павел Ремнев
Наталья Вальханская
06:45 13.12.2019
В «КамАЗе» с голубыми баннерами на бортах российские военные привезли несколько тонн продуктовых наборов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военные доставили продовольственную помощь нуждающимся жителям населенного пункта Кармала, расположенного в 30 километрах от сирийской Ракки.

«Жители деревни получили от военнослужащих российского ЦПВС набор продуктов, специально подобранный для мусульманского населения», - сообщили в Минобороны России.

Еще два года назад в этой деревне жили всего несколько десятков человек. Сейчас беженцы по большей части вернулись, но предстоит решить еще очень много вопросов, главный из которых - обеспечение людей продуктами.

В «КамАЗе» с голубыми баннерами на бортах российские военные привезли несколько тонн продуктовых наборов.

«Этот рацион был составлен специально для мусульманского населения Сирии и с учетом того, что они могут из этих продуктов приготовить блюда, которые обычно едят. Кроме того, все продукты очень долго хранятся, так что мы можем быть уверены, что все это будет использовано», - рассказал офицер ЦПВС.

В этой деревне акция прошла впервые, но наши машины с гуманитарной помощью скоро снова сюда приедут.

«Мы все здесь голодали. Продуктов, которые у нас оставались, не хватало на всю семью. Нечего было пить, приходилось ждать, когда пройдет дождь, чтобы набрать воды», - поделился местный житель.

В центре по примирению враждующих сторон постоянно формируют новые комплекты гуманитарной помощи, и российские военные обещают, что такие акции на севере Сирии будут проводить регулярно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.12.2019, 06:56
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями
Дата13.12.2019, 04:58
«Никто, кроме нас»: масштабные учения ВДВ проходят под Рязанью
Дата12.12.2019, 22:15
«Гордость России»: объявлены лучшие спортсмены и тренер года
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата12.12.2019, 13:51
Испытания новейшего ледокола «Арктика»: кадры с воздуха
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
06:45 Армия
Видео
Российские военные раздали гумпомощь жителям деревни под Раккой
22:00 В стране и мире
Видео
Минобороны: террористы «ан-Нусры»* готовят инсценировки применения химоружия в Сирии
05:00 Армия
Видео
ВКС РФ провели патрулирование на севере Сирии
22:00 Армия
Военная полиция РФ провела патрулирование в Алеппо и Хасеке
21:50 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:29 В стране и мире
Видео
КамАЗу - 50: легендарный грузовик отмечает юбилей
07:11 В стране и мире
Видео
При пожаре в жилом доме на Алтае погибли шесть человек
06:56 В стране и мире
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями
06:45 Армия
Видео
Российские военные раздали гумпомощь жителям деревни под Раккой
06:40 В стране и мире
Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для «Доктора Дулиттла»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жаловался на врачей: коллега журналиста «Вечерней Москвы» об обстоятельствах его смерти
Видео
Немецкий спортивный юрист объяснил, почему решение WADA по РФ незаконно
Видео
Более 250 км за секунды: опубликовано видео поражения цели «Калибром» на берегу Черного моря
Видео
Угроза жизни: москвичка не может зайти в большинство магазинов из-за рамок металлоискателей
Помощница Петросяна прокомментировала сообщения о свадьбе
Видео
Путин ответил на просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.