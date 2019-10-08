Турецкий парламент продлил мандат на проведение операций в Сирии и Ираке

Великое национальное собрание Турции продлило мандат на проведение военных операций в Сирии и Ираке сроком на один год, до 30 октября 2020 года.

Согласно принятому решению, турецкая армия теперь имеет возможность проводить военные операции за пределами страны, в Ираке и Сирии. Кроме того, мандат разрешает размещать на территории Турции иностранный контингент и военные базы государств, которые поддерживают вооруженные силы Республики, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что турецкие власти стягивают тяжелую бронетехнику у границы с Сирией. В Минобороне заявили о завершении подготовки к операции на севере Сирии. Военные готовятся к освобождению территории от курдских формирований.

Дислокация бронетехники началась после заявления президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно которому Анкара может начать внезапную операцию по созданию зоны безопасности в САР к востоку от реки Евфрат. Глава государства объяснил это намерение тем, что процесс по зоне безопасности идет не так, как хотелось бы. После телефонных переговоров с Дональдом Трампом, Эрдоган сообщил, что США начали вывод войск из северных районов Сирийской Арабской Республики.