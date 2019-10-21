Шойгу обсудил с сербским коллегой план военно-технического сотрудничества

В понедельник, 21 октября, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу обсудил сотрудничество в военной и военно-технической сфере вместе со своим сербским коллегой Александром Вулиным. Тема была затронута во время переговоров в Пекине.

В начале выступления Шойгу подчеркнул, что необходимо уточнить планы на 2020-й и последующие годы, а также обозначить дальнейшие формы сотрудничества обеих страны в данной сфере по срокам и объемам.

Он добавил, что военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Сербии развивается достаточно активно.

Глава российского военного ведомства поздравил Вулина с торжествами в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также перед сербской стороны архивные документы, которые связаны с освобождением города.

Шойгу добавил, что РФ и Сербия являются теми немногими странами, которые не стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны.

«Мы вместе выступаем против фальсификации истории, попыток героизировать приспешников фашизма, принижения решающего вклада Советского Союза в победу над фашистской Германией и роли сербского народа в борьбе с фашизмом», - заключил он.

Сяншаньский форум проходит с 20 по 22 октября. Его организаторами выступают Министерство обороны КНР, Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Форум проводится с 2006 года. С 2015-го он проходит ежегодно.