«Медведи» на страже Арктики: эксклюзивные кадры полетов Ту-142

Экипажи самолетов Ту-142 авиабазы Кипелово Морской авиации Северного флота отработали противолодочные задачи.

От этих самолетов не скроется ни одна вражеская субмарина. Пролетая над морской или океанской поверхностью они отслеживают сигналы с радио-буев, которые, находясь в воде, реагируют на любой шорох или всплеск. С дозаправкой в воздухе противолодочники могут летать до тех пор, пока не найдут, а затем уничтожат любую подводную цель.

Самолет взлетает, набирая скорость 300 километров в час и может достигать высоты в 13500 метров. Несмотря на долгие перелеты, кропотливая работа экипажа не останавливается ни на минуту. Цели ищут как по приборам, так и визуально. И такие полеты для поддержания в форме экипажей Ту-142 проходят постоянно.

Эти гиганты за время эксплуатации модернизировались несколько раз, получив усовершенствованное радиоэлектронное оборудование и дополнительное вооружение, включая противокорабельные глубинные ракеты и торпеды. Сегодня они могут вести «охоту» на любую подводную лодку, подошедшую к российским рубежам. Летчики авиабазы Кипелово отвечают за весь север.

Любой из самолетов Ту-142 может быть в воздухе больше 14 часов с дозаправкой: добраться до северного Ледовитого океана не составляет труда. И потому вся Арктика под контролем наших летчиков.