Аэромобильная группа на Ми-8АМТШ «Терминатор» атаковала «противника» в Дагестане

Аэромобильная группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированная в Дагестане, в рамках специальной подготовки отработала посадку и высадку из вертолета армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

В ходе тактико-специального занятия Аэромобильная группа с использованием вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» отработала переброску в район выполнения задачи.

«Военнослужащие отработали посадку и высадку из вертолета в заданном районе с автомобилями высокой проходимости. После высадки аэромобильная группа успешно атаковала условного противника», - отметил Астафьев.

По его словам, личный состав аэромобильной группы имеет на вооружении «Багги», противотанковые гранатометы РПГ-7В и 30-мм автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», а также минометные комплексы 2С12 «Сани».

Кроме того, на занятиях военные совершенствуют навыки ведения боевых действий в тылу «противника», организации наблюдательных постов, поиска, налета и засад.

Отмечается, что в ходе тактико-специальных занятий применяются имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию в целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой.