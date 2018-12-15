Фрегат «Адмирал Григорович» и расчеты комплексов «Бал» провели учебный бой в Черном море

В ходе боевой подготовки Черноморского флота экипаж фрегата «Адмирал Григорович» и личный состав боевых расчетов мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» провели учения. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Как он заявил, по замыслу учений дивизионам комплекса «Бал» нужно было найти и условно поразить корабль «противника», а боевым постам ПВО фрегата необходимо было отразить ракеты берегового комплекса и ответным пуском ракетного оружия «уничтожить» позиции «Бала».

Рулев добавил, что учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет.

По его словам, личный состав боевых постов ПВО «Адмирала Григоровича» отразил ракеты береговых комплексов, а выпущенные в ответ ракеты по позициям «Бала» были уничтожили расчеты ЗРПК «Панцирь», который прикрывал позиции противокорабельных ракетных комплексов.

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота отметил, что анализ проведенных учений показал способность вести эффективную оборону, как кораблями, так и береговыми комплексами флота в условиях применения «противником» современных видов вооружения.