Российско-индийская атака: кадры масштабных учений «Индра-2018»

Главное сражение в рамках международных учений «Индра-2018» прошло на полигоне Бабина индийского штата Уттар-Прадеш.

10 дней здесь шли совместные тренировки войск двух стран. Легенда учений была максимально приближена к реальности. Индийские и российские подразделения действовали в составе миротворческого контингента под эгидой Организации Объединенных наций. Индийские и российские мотострелковые батальоны в ходе учений Индра-2018 нанесли удар по условным террористам.

Практически вся техника на этих учениях – российского производства. В маневрах были задействованы танки, БМП, вертолеты Ми-17, Ми-8 а также системы ПВО «Шилка» и «Тунгуска».Эти учения стали десятыми по счету в истории российско-индийских отношений.

«Десять лет просто так не прошли. Мы многому научились друг у друга. Индийцы у нас, мы у индийцев, возросло наше мастерство. Но самое главное, невероятно возросло наше взаимодействие и взаимопонимание друг друга», - рассказал командующий 5-ой общевойсковой армией ВВО, генерал-майор Олег Цеков.

Российские и индийские военнослужащие успели оценить и оружие коллег. От индийских винтовок ИНСАС, до российских автоматических гранатометов АГС-17.