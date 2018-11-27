Операция «Тунгва»: яркие кадры антитеррористических учений России и Индии

На полигоне «Бабина» в индийском штате Уттар Прадеш продолжаются совместные учения России и Индии «Индра-2018». Военнослужащие отрабатывают различные сценарии противостоянии террористам.

Согласно легенде нынешней тренировки, группа боевиков заняла несколько деревень. Староста одного из них обратился в миротворцам ООН, которые действуют в этом регионе. Для решения задачи российские и индийские военные разработали совместную операцию, цель которой заключалась в одновременном подходе сил к деревне с двух разных сторон и окружению террористов. Перед атакой «боевикам» предложили сдаться.

Получив отказ, военнослужащие приступили к «зачистке» территории. Мотострелки под прикрытием бронетехники открыли огонь по позициям условных террористов. Позже в атаку пошли БМП с десантом, а вертолет Ми-8 высадил спецназ. Цель была достигнута без потерь личного состава.

Российско-индийские учения «Индра-2018» проходит на территории Индии с 18 ноября. В них задействованы 250 военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа и 250 военнослужащих подразделений 31-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил Индии.