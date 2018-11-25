Военнослужащие Балтфлота и юнармейцы «сражаются» на танках времен войны

Военнослужащие Балтфлота отрабатывают вождение на самых знаменитых советских и не только советских танках. Речь идет, разумеется, о танках виртуальных, на которые на недолгое время военные пересядут в онлайн-игре «World of tanks». Здесь, в Калининграде любители киберспортивных танковых сражений проведут ежегодный открытый турнир на Кубок командующего БФ.

Организаторами соревнования выступили Калининградское отделение Федерации компьютерного спорта России и командование Балтийским флотом.

В соревнованиях примут участие более 60 военнослужащих Балтфлота, а также юнармейцы и кадеты.