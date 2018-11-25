«Освобождение» населенного пункта в Индии предпримут российские мотострелки

Накануне в индийском штате Уттар Прадеш на полигоне Бабина мотострелки ВВО и военнослужащие ВС Индии приступили к первому этапу активной части российско-индийского учения «Индра-2018».

Им предстоит очистить от условных боевиков захваченную деревню и освободить четыреста ее жителей.

За несколько часов до начала операции наш мотострелковый батальон выдвинулся на северную окраину деревни. Военные разбили лагерь, выставили боевое охранение и провели разведку.

А детали операции разобрали на совместном совещании. Российские и индийские офицеры обсудили вопросы взаимодействия между контингентами. А представить все наглядно помог объемный макет местности.

Российско-индийское учение «Индра-2018» проходит на территории Индии с 18 ноября. В нем задействованы 250 военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа и 250 военнослужащих подразделений 31-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил Индии. Российские военнослужащие выполняют задачи на бронетехнике, которую на период учения предоставила им принимающая сторона.