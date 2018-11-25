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Российские военные в Индии рассказали о своих впечателениях о стране

Андрей Кармаданов
01:20 25.11.2018
В перерывах между учебными боями в рамках учений «Индра-2018» военнослужащие осваивают азы йоги и изучают культуру Индии.

Российские военнослужащие, участвующие в учениях Индра-2018, освоили азы йоги и познакомились с местной архитектурой.

Ощущение гармонии души и тела стало главной наградой для российских военнослужащих, участников учений «Индра-2018», которые в перерывах между учебными боями осваивают азы йоги и изучают культуру Индии. Истинного просветления, к которому стремится каждый йог, после двух-трех асан, конечно, не достигнешь. Но тесное знакомство со страной драгоценностей и специй что-то в жизни все-таки меняет.

Самая необычная утренняя зарядка за все время службы. Вместо отжиманий и прыжков – асаны – упражнения из йоги.

Двухсотголосый Омм раздается над стадионом полевого лагеря. Под восходящим солнцем российские и индийские военные выполняют пранаямы – дыхательные комплексы, заряжающие энергией.

«После первого раза сделанной йоги в своей жизни ощущения непередаваемые – легкость организма. По сравнению с нашей зарядкой – это совсем другое. Здесь упражнения направлены на восстановление комплекса дыхания», - говорит Николай Лобода, командир второго мотострелкового взвода ВС РФ.

Знакомство с культурой Индии для российских мотострелков, участвующих в учениях «Индра-2018», продолжается на экскурсии. До города Орчха от полигона Бабина всего 35 километров. Но из-за особенностей индийского дорожного движения путь занимает часа два. Мотоциклисты, моторикши, и коровы, отдыхающие прямо на проезжей части.

Орчха - город из восточной сказки. Улицы-базары, наполненные бронзовыми сувенирами, вышитыми платками, индийскими пряностями.

Вот индианка со сказочным именем Жасмин повязывает мне на руку плетенный браслет – на удачу. Видимо, действует сразу же – ценник на фигурку божества Ганеша удается сбить 5 раз. А над нами возвышаются гигантские индийские храмы и древние дворцы.

«О культуре Индии узнал достаточно много, и мне понравилась эта страна. Самой своей культурой, не современным бытом, а историей. Как у них было все, становилось, как они начинали свою историю на этой земле», - говорит Мурат Переславцев, старший механик-водитель мотострелкового взвода российской армии.

Джахангир-махал построил местный князь для визита друга – короля Джахангира. 22 года возводили этот дворец, а простоял он уже 4 века. Российские военные в восхищении от этой причудливой смеси индийской и арабской архитектуры, жемчужины северо-западной Индии.

Во дворце 236 комнат. Ну а что поделать, если у махараджи Джахангира одних только жен было 400. Плюс свита. Вот и приходится ради визита верховного владыки строить целый дворец. Пусть и продлился этот визит всего одну ночь. Как в данном случае. Во дворе бродят коровы – священные животные в Индии. По дворцу свободно бегают обезьяны. Их подкармливают туристы, которых не отпускает впечатление, что попали в книгу Киплинга.

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