Индийские военнослужащие «освободили» населенный пункт от «террористов» на учении «Индра-2018»

Военнослужащие армии Индии провели «освобождение» населенного пункта, захваченного условными террористами. Все это произошло в рамках российско-индийского учения «Индра-2018».

Специально для этого этапа международных маневров на полигоне Бабина был построен населенный пункт с несколькими городскими улицами и жилыми домами.

Вот как это было: первыми к «захваченному» населенному пункту выдвинулись семь единиц танков Т-90 от 31-й бронетанковой дивизии ВС Республики Индия. После к ним присоединились боевые машины пехоты БМП-2. Развернувшись в боевые порядки, техника подошла к деревне и высадила десант.

Далее военнослужащие ВС РФ и армии Индии будут действовать вместе в рамках розыгрыша активной фазы маневров. Наши военные - на правом фланге.

Накануне российские военнослужащие приняли от индийской стороны на время учений 14 единиц БМП-2 и семь единиц танков Т-90.