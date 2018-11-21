Индийские военнослужащие «освободили» населенный пункт от «террористов» на учении «Индра-2018»
Военнослужащие армии Индии провели «освобождение» населенного пункта, захваченного условными террористами. Все это произошло в рамках российско-индийского учения «Индра-2018».
Специально для этого этапа международных маневров на полигоне Бабина был построен населенный пункт с несколькими городскими улицами и жилыми домами.
Вот как это было: первыми к «захваченному» населенному пункту выдвинулись семь единиц танков Т-90 от 31-й бронетанковой дивизии ВС Республики Индия. После к ним присоединились боевые машины пехоты БМП-2. Развернувшись в боевые порядки, техника подошла к деревне и высадила десант.
Далее военнослужащие ВС РФ и армии Индии будут действовать вместе в рамках розыгрыша активной фазы маневров. Наши военные - на правом фланге.
Накануне российские военнослужащие приняли от индийской стороны на время учений 14 единиц БМП-2 и семь единиц танков Т-90.
Двустороннее международное учение «Индра-2018» проходит на территории Индии и завершится 28 ноября. В нем задействовано в общей сложности около 500 военнослужащих ВС РФ и Республики Индия.