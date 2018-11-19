Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Индии стартовали совместные с РФ военные учения «Индра-2018»

Андрей Кармаданов
13:58 19.11.2018
Военные международные учения стали десятыми в истории военного сотрудничества РФ и Индии.

На полигоне Бабина, в штате Уттар-Прадеш в Индии, высадились российские военнослужащие. Там официально стартовали учения «Индра-2018». Добирались наши военные налегке. Всю технику предоставила принимающая сторона.

Флаги России и Индии вертолеты пронесли над строем военнослужащих двух стран. Командующий пятой армии генерал-майор Олег Цеков и командир 31-й бронетанковой дивизии генерал-майор П. С. Менас дали старт международным учениям «Индра-2018».

«Мы проводим учения с соседними государствами, многие из которых являются нашими стратегическими партнерами, с ключевыми развивающимися государствами, но совместные учения с Россией для нас являются бесценными», - высказался перед началом учений командир 31-й бронетанковой дивизии генерал-майор П. С. Менас.

Это уже десятые российско-индийские учения. В этот раз местом их проведения выбран полигон у города Бабина штата Уттар-Прадеш. С каждой стороны участие принимают по 250 солдат и офицеров в составе усиленных мотострелковых батальонов.

Бронетехнику для этих учений предоставляет индийская сторона. Но у наших военнослужащих не возникает никаких сложностей с ее освоением. Это российские БМП-2 и танки Т-90. Они давно стоят на вооружении 31-й бронетанковой бригады Индии.

Рис, жареный картофель, курица в карри - индийские повара признаются, что для российских солдат специй в блюда стараются добавлять поменьше. На русский вкус получается все равно остро. Живут наши военнослужащие здесь же, в одноэтажных казармах 31-й бронетанковой бригады.

Окна закрыты жалюзи - на улице 30-градусная жара. В прохладном полумраке рота почетного караула готовит форму к церемонии открытия учений.

«Разместили очень хорошо. На каждого индивидуально кровать, тумбочка. Очень хорошо. Есть кондиционеры, свет», - признается командир отделения мотострелкового батальона Андрей Стаценко.

Вечером, когда жара спадает, здесь время спортивных состязании. Пыль стоит столбом, когда российские и индийские солдаты перетягивают канат. 2:1 - счет встречи. Наши в командной работе оказались сильнее.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.11.2018, 13:23
Автомат АК-308: точная пристрелка к миллиардным заказам
Дата19.11.2018, 13:35
В Минобороны рассказали о боевом применении Су-57 в Сирии
Дата17.11.2018, 21:44
Загитова взяла золото в одиночном катании на Гран-при в Москве
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата19.11.2018, 13:35
В Минобороны рассказали о боевом применении Су-57 в Сирии
Дата19.11.2018, 01:00
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы времен ВОВ в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:06 В стране и мире
Видео
Британский профессор объяснил свои слова о «пропагандистском» мультсериале «Маша и Медведь»
13:28 В стране и мире
Украинский буксир в Черном море подал сигнал бедствия
11:26 В стране и мире
Видео
Генпрокуратура допустила отравление Магнитского и соучастников Браудера «диверсионными химвеществами»
11:23 В стране и мире
В Крыму сотрудник Росатома задержан за попытку дачи взятки
10:30 В стране и мире
Видео
На Украине радикалы штурмуют Михайловский собор
События дня
События дня
Умер певец Евгений Осин
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Загадочные «тоннели», соединяющие Антарктиду и Австралию, обнаружили пользователи Сети
Видео
На Тенерифе гигантские волны смыли балконы многоквартирного дома: видео
Ученые предупредили о неожиданной опасности употребления воды
Российские ученые доказали существование мифического северного континента
Видео
Земное «НЛО»: танк по эскизам Леонардо да Винчи создали в Белоруссии
Видео
Вратарь сборной Иордании забил гол ударом от своих ворот: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.