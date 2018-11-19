В Индии стартовали совместные с РФ военные учения «Индра-2018»

На полигоне Бабина, в штате Уттар-Прадеш в Индии, высадились российские военнослужащие. Там официально стартовали учения «Индра-2018». Добирались наши военные налегке. Всю технику предоставила принимающая сторона.

Флаги России и Индии вертолеты пронесли над строем военнослужащих двух стран. Командующий пятой армии генерал-майор Олег Цеков и командир 31-й бронетанковой дивизии генерал-майор П. С. Менас дали старт международным учениям «Индра-2018».

«Мы проводим учения с соседними государствами, многие из которых являются нашими стратегическими партнерами, с ключевыми развивающимися государствами, но совместные учения с Россией для нас являются бесценными», - высказался перед началом учений командир 31-й бронетанковой дивизии генерал-майор П. С. Менас.

Это уже десятые российско-индийские учения. В этот раз местом их проведения выбран полигон у города Бабина штата Уттар-Прадеш. С каждой стороны участие принимают по 250 солдат и офицеров в составе усиленных мотострелковых батальонов.

Бронетехнику для этих учений предоставляет индийская сторона. Но у наших военнослужащих не возникает никаких сложностей с ее освоением. Это российские БМП-2 и танки Т-90. Они давно стоят на вооружении 31-й бронетанковой бригады Индии.

Рис, жареный картофель, курица в карри - индийские повара признаются, что для российских солдат специй в блюда стараются добавлять поменьше. На русский вкус получается все равно остро. Живут наши военнослужащие здесь же, в одноэтажных казармах 31-й бронетанковой бригады.

Окна закрыты жалюзи - на улице 30-градусная жара. В прохладном полумраке рота почетного караула готовит форму к церемонии открытия учений.

«Разместили очень хорошо. На каждого индивидуально кровать, тумбочка. Очень хорошо. Есть кондиционеры, свет», - признается командир отделения мотострелкового батальона Андрей Стаценко.

Вечером, когда жара спадает, здесь время спортивных состязании. Пыль стоит столбом, когда российские и индийские солдаты перетягивают канат. 2:1 - счет встречи. Наши в командной работе оказались сильнее.