Офицеры ВВО прилетели в Индию для подготовки учений «Индра-2018»

Передовая группа офицеров штаба Восточного военного округа прибыла в столицу Индии, чтобы начать подготовку к российско-индийским военным учениям «Индра-2018».

Делегация ВВО проверим и примет пункты размещения российских военнослужащих, а также военную технику, которую индийская сторона предоставит на время проведения совместных маневров. Об этом рассказал начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

Маневры «Индра-2018» пройдут в индийском штате Уттар-Прадеш с 18 по 28 ноября. В целом в учениях примут участие 500 военнослужащих от Вооруженных сил РФ. При этом боевую технику нашим военным предоставит индийская сторона.