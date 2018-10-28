Бойцы ВДВ пришли на помощь жителям, пострадавшим от потопа в Краснодарском крае

Бойцы ВДВ приступили к ликвидации последствий разрушительного паводка в Туапсинском районе Краснодарского края. Для проведения работ были привлечены военнослужащие подразделений, дислоцированных в Новороссийске.

Десантники помогают местным жителям приводить в порядок свои дома в частном секторе поселка Индюк. В этих работах задействовано 40 человек. Столько же бойцов расчищает территорию местной железнодорожной станции.

Приходится разгребать завалы из поваленных деревьев и крупных камней, особенно в тех местах, где неоднократно сходили селевые потоки. Самый крупный сводный отряд из 100 военнослужащих Южного военного округа задействован на работах по ликвидации последствий ЧС в Хадыженске.

Ранее сообщалось, что командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поручил привлечь к ликвидации последствий паводка в Туапсинском и Апшеронском районах около 200 военнослужащих. Задействовано более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае.