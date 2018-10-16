Форсирование реки под авиаударами: впечатляющие кадры учений под Волгоградом

Подразделения восьмой общевойсковой армии отрабатывают форсирование реки на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Тяжелая техника форсирует реку и вплавь, и по мосту, наведенному военными инженерами. По легенде учений, построить переправу мешает условный противник.

Восьмая общевойсковая армия перебрасывает на занятый условным противником берег сразу 50 единиц колесной и гусеничной техники: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины войсковой противовоздушной обороны и многую другую многотонную технику мотострелков. Также соединения Южного военного округа форсируют реку под авианалетом.

Силы четвертой армии ВВС и ПВО играют роль воздушных агрессоров, пытающихся взорвать мост и одновременно поддерживают колонну нашей техники, перебрасывая тактический десант в различные районы устья реки. Задача состоит в том, чтобы удержать плацдарм до прибытия основных сил.

Наплавную переправу военные инженеры за короткое время наводят с помощью тяжелых механизированных мостов. Если он пострадает в результате авианалета, то груженые техникой уцелевшие мостовые переходы смогут функционировать отдельно. По волнам реки их могут быстро перебросить специальные катера.

В рамках учений боевым машинам пехоты третьего поколения также необходимо преодолеть водную переправу. Их задача остаться незамеченными и вплотную с флангов подойти к лагерю врага, который укрепился на другом берегу. Заодно они находят минные поля, а также могут определить зараженные участки местности, где применялось химоружие.