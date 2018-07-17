В Санкт-Петербурге прошла репетиция военно-морского парада

В Санкт-Петербурге при огромном стечении зрителей прошла репетиция военно-морского парада, в которой приняли участие более 40 боевых судов и четыре тысячи военных моряков. Репетиции прошли на Невском и Кронштадтском рейдах.

«Мы сегодня провели первую тренировку здесь, на Неве. До этого корабли, катера, участвующие в Главном военно-морском параде как здесь, на Неве, так и на Кронштадтском рейде отрабатывали навыки на полигонах боевой подготовки Ленинградской военно-морской базы», - рассказал заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ Александр Федотенков.

Боевые суда обязаны строго держать место в строю - это необходимо для обеспечения безопасности, ведь невская часть парада состоится в черте города. Очередная репетиция пройдет 20 июля, генеральные - 22 и 26 июля.

Сам парад состоится в последнее воскресенье месяца, 29 июля. Традиционно зрелище судов Балтийского флота, украшенных вымпелами, привлекает на набережные Невы сотни тысяч горожан и гостей Санкт-Петербурга.