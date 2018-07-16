Стали известны участники воздушной части парада ко дню ВМФ

Порядка 40 самолетов и вертолетов примут участие в воздушной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«На сегодняшний день в парадном строю планируется задействовать 40 самолетов и вертолетов. К тренировкам привлекается больше по причине того, что некоторые находятся в резерве», - сказано в сообщении.

В воздушной части парада примут участие палубные истребители, штурмовики и многоцелевые вертолеты. Также в параде будут задействованы противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, которые прибыли в Петербург с Северного и Тихоокеанского флотов.

«В парадном строю должны пройти штурмовики Су-25, дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38Н, фронтовые бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, истребители МиГ-29. Также будут представлены вертолеты Ка-27 и Ка-29», - также говорится в сообщении.

Главный военно-морской парад пройдет в акваториях реки Невы и Кронштадтского рейда в День Военно-Морского Флота России 29 июля. Всего в параде примут участие 41 боевой корабль, а также четыре тысячи военнослужащих со всех флотов России и Каспийской флотилии.