Стало известно, сколько кораблей примут участие в ночной репетиции Главного военно-морского парада

Двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России примут участие в тренировке Главного военно-морского парада, которая пройдет на Неве 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ РФ.

«Двадцать боевых кораблей и катеров примут участие в первой тренировке Главного военно-морского парада на Неве, которая состоится с четырех до шести утра 17 июля под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева. В ходе тренировки пройдут малые ракетные, минно-тральные корабли, противодиверсионные, десантные, патрульные и артиллерийские катера», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе тренировки моряки отработают движение кораблей в строю, удержание заданного курса на малых скоростях, обмен сигналами и организацию связи. Также будут отлажены действия штурманов и вахтенных офицеров.

Семнадцатого и 20 июля экипажи кораблей проведут ночные тренировки, 22 июля - дневную. А 26 июля пройдет генеральная репетиция.

Главный военно-морской парад пройдет в акваториях реки Невы и Кронштадтского рейда в День Военно-Морского Флота России 29 июля. Всего в параде примут участие 41 боевой корабль, порядка 40 самолетов, а также четыре тысячи военнослужащих со всех флотов России и Каспийской флотилии.

Ранее ТРК Звезда опубликовала кадры подготовки к главному параду ко Дню ВМФ.