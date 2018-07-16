Корабли СФ прибыли на Балтику для участия в главном параде ВМФ

Корабли Северного флота прибыли в Финский залив и приступили к подготовке к Главному военно-морскому параду, который пройдет в Санкт-Петербурге 29 июля. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", атомного подводного крейсера "Орел", большого противолодочного корабля "Североморск" и фрегата "Адмирал Горшков" прибыл в акваторию Финского залива для подготовки и участия в Главном Военно-Морском Параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте», - сказано в сообщении.

Переход отряда кораблей Северного флота на Балтику занял больше недели. Во время перехода моряки-североморцы провели ряд учений и тренировок по организации всех видов обороны отряда кораблей на переходе морем, по борьбе за живучесть. Также они выполнили ряд элементов совместного маневрирования в районах интенсивного судоходства.

Ранее в Кронштадт уже прибыли дизель-электрическая подводная лодка Северного флота проекта 877 «Владикавказ», фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев», корветы Балтийского флота «Сообразительный», «Бойкий», малые ракетные корабли «Ураган», «Серпухов», «Ливень», «Гейзер» и другие. Всего в параде примут участие более 40 кораблей.

Главный военно-морской парад пройдет в акваториях реки Невы и Кронштадтского рейда в День Военно-Морского Флота России 29 июля.