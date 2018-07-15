«Орел» прибыл в Финский залив для участия в военно-морском параде

Четыре боевых корабля, включая атомный подводный крейсер «Орел», прибыли в Финский залив и приступили к подготовке к Главному военно-морскому параду, который пройдет в Санкт-Петербурге 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Атомный подводный крейсер "Орел", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск" и фрегат "Адмирал Горшков" прибыли в назначенный район Финского залива, где их экипажи приступили к тренировкам перед Главным военно-морским парадом», - говорится в сообщении.

В сообщении также сказано, что ранее корабли совершили межфлотский переход из базы Северного флота в Североморске.

Накануне Дня ВМФ жители Санкт-Петербурга смогут увидеть четыре репетиции Главного военно-морского парада, включая главную 26 июля.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота РФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресение июля. В нем примут участие более 40 военных кораблей.